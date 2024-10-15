Проект нового моста в Саратове одобрили на федеральном уровне

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект первого этапа строительства южного обхода Саратова с возведением моста через Волгу, сообщается на сайте учреждения.

Согласно проекту, планируется построить четырехполосную дорогу протяженностью 14,7 км, из которых 2,8 км — подходы к мосту. Сам мост со стороны Саратова будет проходить через село Хмелевка, в Энгельсе — через СНТ «Авангард» и «Путеец». Его длина будет 2 км, он будет включать в себя центральную трехпролетную вантовую систему протяженностью 540 м, правобережный и левобережный сталежелезобетонные мосты длиной 1145,2 и 160,94 м. Также предусмотрено обустройство путепровода тоннельного типа, зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации объекта.

Заказчиком является ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», генеральным проектировщиком — ООО «ГЕО-ПРОЕКТ».

Срок выполнения работ по строительству дорог установлен до 20 ноября 2027 года, путепровода и моста — 30 декабря 2027 года.

Ольга Симонова