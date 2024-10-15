Главой Миасса стал депутат Юрий Ефименко

Мэром Миасса стал директор по взаимоотношениям с общественными и государственными структурами «Автомобильного завода „Урал“», депутат по избирательному округу №16 Юрий Ефименко. На 55 внеочередной сессии собрания депутатов за него проголосовали 20 из 23 присутствующих, трое воздержались, сообщило горсобрание в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурсная комиссия 11 октября рекомендовала сессии сделать выбор из трех кандидатов — Юрия Ефименко, генерального директора «Аргус Групп М» Алексея Лепешкова и руководителя аппарата администрации округа Виктора Легенчука. Кандидаты презентовали свои программы развития Миасса, а присутствующие задали вопросы. Алексей Лепешков и Виктор Легенчук не набрали голосов в поддержку. Юрий Ефименко будет возглавлять округ ближайшие 5 лет. Избрание на пост главы Миасса округа освобождает его от депутатских полномочий.

Изначально претендентов на должность мэра было пять. 1 октября исполняющий обязанности главы Миасса Олег Буданов заявил о снятии своей кандидатуры с конкурса. Начальник территориального отдела Южный администрации округа Руслан Ветлугин не прошел финальный отбор.

Собрание депутатов на заседании чрезвычайной 52-й сессии 4 июля досрочно сняло с поста мэра Егора Ковальчука в связи с его переходом на должность главы правительства Луганской народной республики.

Виталина Ярховска