В ТРК «Семья» появится новое кафе восточной кухни

На фудкорте ТРК «СемьЯ» в Перми откроется новое кафе — «Восток-папа». Как сообщает пресс-служба торгового комплекса, заведение начнет работу на бывшей площадке кафе восточной кухни «Бахчисарай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

По данным ТРК, сейчас идут подготовительные работы по установке нового оборудования. Для размещения кафе «Восток-папа» площадь помещения будет расширена на 10%. Плановый срок открытия — ноябрь.

По словам руководителя направления недвижимости группы «ЭКС» Елены Ждановой, «классический подход к управлению зонами общепита рекомендует обновлять кафе примерно раз в пять лет». Это, по мнению госпожи Ждановой, позволяет поддерживать интерес посетителей. «Мы обновляем наш фуд-корт, сохраняя при этом представленность популярной восточной кухни»,— отметила она.