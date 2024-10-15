В Альметьевске начали строительство двух пирсов для любителей рыбалки на местном водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Альметьевском водохранилище появятся пирсы для рыбаков и зоны отдыха

Фото: Пресс-служба администрации Альметьевска На Альметьевском водохранилище появятся пирсы для рыбаков и зоны отдыха

Фото: Пресс-служба администрации Альметьевска

На данный момент завершены работы по созданию основания и установке свай для первого пирса. Идея строительства принадлежит главе Альметьевского района Тимуру Нагуманову, всего планируется возвести два таких сооружения.

Кроме того, в «тихой» зоне сейчас укладывают тротуары и велодорожки, монтируют пешеходные мостики. Обустраиваются места для отдыха: установлены навесы, мангалы, продолжается монтаж скамеек и беседок. В пресс-службе отмечают, что в ближайшее время это место станет популярной локацией для отдыха на природе с семьей или друзьями. Проект также направлен на сохранение экосистемы: будут созданы площадки для наблюдения за птицами и установлены домики для насекомых.

В августе сообщалось, что в текущем году у Альметьевского водохранилища планируется обустройство зоны барбекю. Отмечалось, что она будет доступна для всех желающих.

Анар Зейналов