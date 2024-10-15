Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Альметьевском водохранилище появятся пирсы для рыбаков и зоны отдыха

В Альметьевске начали строительство двух пирсов для любителей рыбалки на местном водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

На Альметьевском водохранилище появятся пирсы для рыбаков и зоны отдыха

На Альметьевском водохранилище появятся пирсы для рыбаков и зоны отдыха

Фото: Пресс-служба администрации Альметьевска

На Альметьевском водохранилище появятся пирсы для рыбаков и зоны отдыха

Фото: Пресс-служба администрации Альметьевска

На данный момент завершены работы по созданию основания и установке свай для первого пирса. Идея строительства принадлежит главе Альметьевского района Тимуру Нагуманову, всего планируется возвести два таких сооружения.

Кроме того, в «тихой» зоне сейчас укладывают тротуары и велодорожки, монтируют пешеходные мостики. Обустраиваются места для отдыха: установлены навесы, мангалы, продолжается монтаж скамеек и беседок. В пресс-службе отмечают, что в ближайшее время это место станет популярной локацией для отдыха на природе с семьей или друзьями. Проект также направлен на сохранение экосистемы: будут созданы площадки для наблюдения за птицами и установлены домики для насекомых.

В августе сообщалось, что в текущем году у Альметьевского водохранилища планируется обустройство зоны барбекю. Отмечалось, что она будет доступна для всех желающих.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...