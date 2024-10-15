В туристический сезон аэропорт Сочи обслужил 8 млн пассажиров

В мае-сентябре через пункты досмотра аэропорта Сочи прошли 7,9 млн человек. Об этом со ссылкой на слова гендиректора холдинга «Аэродинамика» по коммерческой деятельности Александра Никонова сообщает пресс-служба компании-владельца воздушного порта.

За пять месяцев аэропорт выполнил 24,5 тыс. рейсов, из которых 4 тыс. — международные. Самыми востребованными направлениями оказались Анталья (201,5 тыс. пассажиров), Стамбул (175 тыс. пассажиров), Ташкент (49 тыс. пассажиров), Тель-Авив (37 тыс. пассажиров) и Тбилиси (33 тыс. пассажиров). Среди российских городов наибольшим спросом пользовались Москва (2,4 млн человек) и Санкт-Петербург (657 тыс. человек).

В пресс-службе «Аэродинамики» также отметили, что спектр международного авиасообщения пополнили рейсы компании FlyDubai (ОАЭ), с которой возобновлено авиасообщение, в Дубай, и новое для авиакомпании Red Wings направление — Батуми (Грузия), по которому совершаются четыре рейса в неделю.

В 2023 году аэропорт Сочи обслужил в общей сложности 13,9 млн пассажиров, о чем сообщала пресс-служба компании. В то же время «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора «Аэродинамики» Алексея Старостина информирует, что за январь-сентябрь текущего года воздушный порт принял и отправил в рейсы 11,1 млн человек, .

Дмитрий Ковалевский