Экс-мэра Челябинска включили в состав комитета Совета федерации по науке

Бывшего мэра Челябинска Наталью Котову, назначенную сенатором от региона, включили в состав комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре. Соответствующее постановление опубликовано на сайте госоргана.

Наталья Котова родилась в 1965 году в поселке Теченский и выросла в Челябинской области. Впервые работать в мэрии столицы региона начала в 2005 году на посту начальника управления жилищной политики администрации. В апреле 2010 года она заняла должность первого заместителя главы Челябинска, в 2019 году Наталья Котова стала мэром города.

Виталина Ярховска