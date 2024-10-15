В порту Таганрога выявлены нарушения в работе двух естественных монополий

Таганрогская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе двух компаний-естественных монополий в морском порту Таганрог. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Согласно сообщению, нарушения стандартов раскрытия информации выявлены в АО «Таганрогский морской торговый порт» и ЗАО «Приазовье». Компании не размещали ежемесячные данные о доступной мощности по погрузке, хранению и перевалке грузов, а также сведений о ценах на услуги в порту.

Руководителям компаний были вынесены представления. Кроме того, прокуратура взяла на контроль вопрос об устранении нарушений.

По данным kartoteka.ru, АО «Таганрогский морской торговый порт» (АО «ТМТП») было зарегистрировано в 1997 году. С 2022 года 91,6% акций принадлежит ООО «Лемар». В 2022 году выручка составила 570,5 млн руб., чистый убыток – 81 млн руб. Данные о финансах за прошлый год отсутствуют.

ЗАО «Приазовье» зарегистрировано в 1992 году. Учредителями указаны: АО «ТМТП» (доля – 0,08%), ООО «АЛЬЯНС» (35,88%) и ФГБУ «АМП АЗОВСКОГО МОРЯ» (0,03%), а также граждане России (64,01%). Вид деятельности – транспортная обработка грузов. В 2022 году выручка составила 68,2 млн руб., чистый убыток – 6,9 млн руб. Финансовая информация за 2023 год также отсутствует.

Анастасия Казуков