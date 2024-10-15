Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:07

В порту Таганрога выявлены нарушения в работе двух естественных монополий

Таганрогская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе двух компаний-естественных монополий в морском порту Таганрог. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: «Ъ-Юг»

Фото: «Ъ-Юг»

Согласно сообщению, нарушения стандартов раскрытия информации выявлены в АО «Таганрогский морской торговый порт» и ЗАО «Приазовье». Компании не размещали ежемесячные данные о доступной мощности по погрузке, хранению и перевалке грузов, а также сведений о ценах на услуги в порту.

Руководителям компаний были вынесены представления. Кроме того, прокуратура взяла на контроль вопрос об устранении нарушений.

По данным kartoteka.ru, АО «Таганрогский морской торговый порт» (АО «ТМТП») было зарегистрировано в 1997 году. С 2022 года 91,6% акций принадлежит ООО «Лемар». В 2022 году выручка составила 570,5 млн руб., чистый убыток – 81 млн руб. Данные о финансах за прошлый год отсутствуют.

ЗАО «Приазовье» зарегистрировано в 1992 году. Учредителями указаны: АО «ТМТП» (доля – 0,08%), ООО «АЛЬЯНС» (35,88%) и ФГБУ «АМП АЗОВСКОГО МОРЯ» (0,03%), а также граждане России (64,01%). Вид деятельности – транспортная обработка грузов. В 2022 году выручка составила 68,2 млн руб., чистый убыток – 6,9 млн руб. Финансовая информация за 2023 год также отсутствует.

Анастасия Казуков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...