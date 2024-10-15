Главой комитета дорожного хозяйства Саратова назначили Федора Котельникова

Руководителем комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова стал Федор Котельников. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале и.о. главы города Павел Сурков.

Господин Котельников занимал различные руководящие посты в организациях дорожного строительства и дорожного хозяйства Саратова и области. Ранее он трудился в городском комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. В период с 2015 по 2016 год Федор Котельников замещал должность председателя комитета. В свое время он окончил Саратовский политехнический институт, получив квалификацию «инженер-строитель» по специальности «автомобильные дороги». Общий стаж работы чиновника — 39 лет.

И.о. главы Саратова подчеркнул, что опыт господина Котельникова пригодится в решении проблем в сфере дорожного строительства и благоустройства и в организации транспортного обслуживания жителей. Федору Котельникову, как отметил Павел Сурков, предстоит решать самые разные задачи, включая выстраивание работы с перевозчиками, контроль за исправностью автобусов, отопительных систем в транспорте, обеспечение готовности коммунальной техники к уборке улиц перед снегопадами.

Павел Фролов