Бывший глава Адыгеи выиграл суд c YouTube из-за трех видеороликов

Тахтамукайский районный суд удовлетворил иск экс-главы Республики Адыгея Хазрета Совмена о блокировке доступа к трем видеороликам, размещенным на платформе YouTube. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, истец посчитал, что данный контент порочит его честь и достоинство, не соответствует действительности и раскрывает персональные данные.

Чему именно посвящены ролики, не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хазрет Совмен

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Хазрет Совмен

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Прежде, чем обратиться в суд, господин Совмен направил жалобу в адрес видеохостинга, но YouTube счел, что ролики не нарушают прав истца. Cуд обязал Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничить доступ к указанной информации.

Хазрет Совмен руководил Республикой Адыгея с 2002 по 2007 год.

Дмитрий Ковалевский