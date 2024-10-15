В Москве с 7 по 11 октября прошла международная выставка «Агропродмаш»

На выставке демонстрируются оборудование и технологии для всей цепочки: от производства до укладки готовой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Пермская компания «Меридиан» участвует в мероприятии ежегодно и представляет технологичные решения. В этот раз на стенде был автоматизированный комплекс, в состав которого входят конвейерная система, принтер-аппликатор, лазерная маркировка, узел отбраковки продукции с камерой технического зрения, два коллаборативных робота для укладки коробов и система для аналитики производства PROTECH.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Роботизированная система вызвала большой отклик и интерес среди посетителей. А в рамках задачи по роботизации промышленности России «Меридиан» является одной из тех компаний, которые готовы выполнить поставленную цель – войти в число 25 ведущих стран мира по числу промышленных роботов на заводах.

На выставке участники и эксперты обсудили вопросы маркировки новых товарных групп, внедрения автоматизации на производстве и тренды рынка пищевой промышленности.

ООО «Меридиан»