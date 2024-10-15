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Назначен новый глава дорожно-транспортного комитета Саратова

Назначен новый руководитель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова. Им стал Федор Котельников, сообщает и. п. главы города Павел Сурков.

Общий стаж работы Котельникова — 39 лет. Он окончил СГТУ по специальности «Автомобильные дороги» и имеет квалификацию инженера-строителя. Работал на руководящих должностях в организациях дорожного строительства и дорожного хозяйства. В 2015-2016 годах Федор Котельников уже замещал должность председателя комитета.

По словам Суркова, опыт нового руководителя пригодится в решении накопившихся проблем в сфере дорожного строительства и благоустройства, организации транспортного обслуживания населения. Федору Котельникову придется выстраивать работу с перевозчиками, налаживать график движения транспорта и проконтролировать исправность автобусов, в том числе отопительных систем. Также ему нужно будет перед снегопадами обеспечить готовность коммунальной технике к уборке улиц, составить графики вывоза.

По данным «Ъ — Средняя Волга», прежний руководитель дорожного комитета Игорь Поздникин уволился по собственному желанию, его последним рабочим днем было 14 октября.

Ольга Симонова

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