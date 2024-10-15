После продолжительной болезни скончался бывший главврач Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром Рамиль Хамидуллин. Ему было 66 лет. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скончался бывший главврач детской больницы Нижнекамска Рамиль Хамидуллин

Фото: Пресс-служба НДРБ с ПЦ Скончался бывший главврач детской больницы Нижнекамска Рамиль Хамидуллин

Фото: Пресс-служба НДРБ с ПЦ

«Рамиль Хамидуллин был не только грамотным врачом, но и надежным другом, мудрым руководителем и наставником. Его уход из жизни стал тяжелой утратой как для медицинского сообщества, так и для всех, кто его знал»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Рамиль Хамидуллин работал врачом более 40 лет. Он начал свой путь с участкового врача-педиатра. В 1997 году он занял должность главного врача детской районной больницы. Рамиль Хамидуллин руководил медицинским учреждением до 2023 года.

С апреля прошлого года должность главврача детской больницы в Нижнекамске занимает Алексей Толстиков.

Прощание с Рамилем Хамидуллиным пройдет сегодня в 10:00 у Центральной мечети.

Диана Соловьёва