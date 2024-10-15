Жены студентов и участников СВО смогут получить единовременные выплаты при рождении ребенка

Губернатор Дмитрий Махонин предложил ввести в Прикамье новые выплаты при рождении ребенка для жен участников специальной военной операции (СВО) и студентов. Соответствующий законопроект внесен в заксобрание.

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», согласно законопроекту, единовременную выплату при рождении ребенка смогут получать женщины, состоящие в браке с участником СВО или обучающиеся в профессиональном образовательном учреждении или вузе. Размер выплаты составит 134 650 руб.

В случае принятия закона единовременная выплата будет предоставляться на каждого ребенка при обращении за ее назначением до достижения ребенком возраста трех лет. Порядок и условия предоставления будут определяться нормативными правовыми актами правительства Пермского края.

Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в октябре в двух чтениях.