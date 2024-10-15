Губернатор Курганской области утвердил новый состав правительства

Назначены новые члены правительства Курганской области. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал губернатор Вадим Шумков 15 октября.

Первым заместителем губернатора остался Андрей Алексеев, заместителем губернатора — Константин Малышев, заместителем губернатора по экономической политике — Сергей Гаврин, по социальной политике — Наталья Кирилова.

Наталья Гончаренко продолжит работать начальником управления культуры Курганской области, Андрей Кочеров — директором департамента образования и науки, Тимофей Панченко — директором департамента информационной и внутренней политики, Ирина Саблукова — начальником департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства, Иван Смирных — директором департамента социальной политики, Яна Юрина — начальником департамента имущественных и земельных отношений.

Исполняющие обязанности директоров трех департаментов стали полноправными руководителями. Так, директором департамента экономического развития стал Владимир Ковалев; департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов возглавил Валерий Земляных, должность руководителя департамента здравоохранения Курганской области заняла Елена Островских.

Константин Ермаков и Станислав Носков остаются в составе правительства в статусе временно исполняющих обязанности заместителей губернатора до окончания их отпуска и завершения всех необходимых процедур согласования.

Виталина Ярховска