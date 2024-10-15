hh.ru: 89% челябинцев считают число трудовых мигрантов в регионе чрезмерным

В Челябинской области 89% местных жителей считают, что в регионе слишком много трудовых мигрантов. Опрос провели аналитики hh.ru в сентябре 2024 года среди 3 тыс. граждан России, включая южноуральцев, сообщает пресс-служба рекрутинговой компании.

Адекватным количество иностранных работников в регионе считают 4% челябинцев. Еще 4% утверждают, что мигрантов могло быть и больше. Такого мнения придерживаются в основном работники из сферы маркетинга, общепита и туризма, добычи сырья, розничной торговли и IT-специалисты.

Мигрантов часто трудоустраивают иностранные работники — так считают 67% челябинцев. 58% опрошенных отметили, что условия для иностранцев не подходят для местных жителей. Кроме того, работа мигрантов обходится дешевле, а защищать свои права им сложнее, считают 47% респондентов. Приезжих сотрудников нанимают туда, где не соглашаются работать местные жители — такое мнение выразили 44% челябинцев.

По мнению 35% южноуральцев, мигрантов лучше всего нанимать на должности, не требующие квалификации — дворник, грузчик и другие. Однако 7% посчитали, что иностранные работники нужны везде, где есть дефицит кадров. Еще 5% допустили трудоустройство мигрантов только на квалифицированные должности — врачи, преподаватели, ученые и другие. Среди опрошенных челябинцев 47% против предоставления работы иностранцам.

В целом по России 80% граждан посчитали, что мигрантов в стране слишком много. Чаще всего так отвечали респонденты из сферы транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%).