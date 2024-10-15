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Михаил Бутылкин занял пост главы минстроя Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин подписал распоряжение об официальном назначении Михаила Бутылкина на пост главы министерства строительства и ЖКХ региона. Таким образом, он избавился от приставки «и.о.».

Господин Бутылкин стал исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ Саратовской области 13 августа. Ранее он работал председателем регионального комитета государственного строительного надзора. До этого он был замминистра в минстрое.

Ранее пост главы минстроя занимал Сергей Соколов. После отставки Павла Мигачева в конце минувшего года господин Соколов стал зампредседателя правительства Саратовской области, курируя строительный, коммунальный и дорожно-транспортный блоки.

Павел Фролов

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