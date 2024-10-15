Пермский отель Radisson ожидает разрешения на ввод в эксплуатацию

ГК «Проспект» находится на этапе получения заключения о соответствии здания отеля Radisson проектной документации. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Пермского края. «Этот документ гарантирует безопасную эксплуатацию объекта, поэтому к процессу все стороны относятся очень скрупулезно»,— цитирует издание представителей компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал Эдуарда Соснина Фото: телеграмм-канал Эдуарда Соснина

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что глава Перми Эдуард Соснин посетил строящийся гостиничный объект. По его словам, там проведены работы по благоустройству прилегающей территории, завершены работы в номерном фонде: часть помещений — в формате предчистовой отделки. Сам отель оформлен в индивидуальном дизайне. Отель рассчитан на 156 номеров, включая класс люкс и президентский номер. Здесь также будут размещены ресторан и SPA-комплекс с фитнес-залом и джакузи, доступен панорамный вид на город.

Отель Radisson по ул. Петропавловской, 77, станет второй очередью многофункционального комплекса «Эспланада» (первая очередь — ТЦ «iMall Эспланада»). Строительством МФЦ занимается ГК «Проспект» из Екатеринбурга, проект имеет статус приоритетного инвестиционного. После завершения строительства комплекс будет состоять из трех частей: ТЦ «iMall Эспланада», отеля Radisson и конгресс-холла. Строительство всего МФЦ предполагается завершить в 2027 году. Плановый объем инвестиций в проект оценивается примерно в 15 млрд руб.