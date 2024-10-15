Курганское УФАС признало недостоверной рекламу частной клиники

Управление ФАС России по Курганской области признало недостоверной рекламу медицинского центра ООО «Альфамед». Организация исполнила предупреждение антимонопольного ведомства и удалила со своего сайта сведения о «лучшей клинике» и «лучших специалистах», сообщает пресс-служба Курганского УФАС.

На рекламу частного медцентра пожаловалась жительница Кургана. Она сообщила, что на официальном сайте «Альфамеда» размещена следующая информация: «Здесь с 2000 года работают лучшие специалисты города Кургана, в различных областях медицины». Кроме того, сотрудники УФАС обнаружили на сайте в разделе «О клинике» сведения о том, что эта организация «одна из лучших» в городе.

В Курганском УФАС подчеркивают, что такое сравнение недопустимо без объективного подтверждения. «Отметим, что рынок оказания медицинских услуг населению на территории Курганской области представлен значительным количеством медицинских организаций, в которых также работают грамотные специалисты — врачи высшей категории. Следовательно, “Альфамед” допустило нарушение Закона о защите конкуренции и вводило в заблуждение потребителей, о том, что клиника является одной из лучших»,— сообщает ведомство.

Курганское УФАС России выдало медцентру предупреждение о необходимости прекращения нарушения законодательства и удаления с официального сайта клиники спорных определений. Компания исполнила требование в установленный срок.