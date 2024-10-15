Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курганское УФАС признало недостоверной рекламу частной клиники

Управление ФАС России по Курганской области признало недостоверной рекламу медицинского центра ООО «Альфамед». Организация исполнила предупреждение антимонопольного ведомства и удалила со своего сайта сведения о «лучшей клинике» и «лучших специалистах», сообщает пресс-служба Курганского УФАС.

На рекламу частного медцентра пожаловалась жительница Кургана. Она сообщила, что на официальном сайте «Альфамеда» размещена следующая информация: «Здесь с 2000 года работают лучшие специалисты города Кургана, в различных областях медицины». Кроме того, сотрудники УФАС обнаружили на сайте в разделе «О клинике» сведения о том, что эта организация «одна из лучших» в городе.

В Курганском УФАС подчеркивают, что такое сравнение недопустимо без объективного подтверждения. «Отметим, что рынок оказания медицинских услуг населению на территории Курганской области представлен значительным количеством медицинских организаций, в которых также работают грамотные специалисты — врачи высшей категории. Следовательно, “Альфамед” допустило нарушение Закона о защите конкуренции и вводило в заблуждение потребителей, о том, что клиника является одной из лучших»,— сообщает ведомство.

Курганское УФАС России выдало медцентру предупреждение о необходимости прекращения нарушения законодательства и удаления с официального сайта клиники спорных определений. Компания исполнила требование в установленный срок.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...