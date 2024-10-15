В Агрызском районе Татарстана планируют упразднить один из поселков

В Агрызском районе Татарстана планируют упразднить поселок Комсомолка Девятернинского сельского поселения. Инициативу рассмотрят на сессии Госсовета республики.

В сентябре пресс-служба исполнительного комитета Агрызского района сообщила, что поселок исключат из списка населенных пунктов. Такой договоренности достигли на собрании жителей Девятернинского поселения.

Комсомолку основали в 1941 году. До ее возникновения в этих местах организовали сплав леса. До 1998 года в Комсомолке работало Девятернинское лесничество Агрызского лесхоза. По информации пресс-службы исполкома, в 1992 году население поселка составляло 11 человек. В 2018 году умер последний житель Комсомолки. На территории поселка сохранилось только одно хозяйство.

Диана Соловьёва