Оператор парка имени Горького в Перми сменил директора и оргструктуру

В компании-арендаторе пермского парка имени Горького — ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» (ЦПР) сменился гендиректор. Вместо возглавлявшего ООО последние три года Александра Целуйко новым топ-менеджером назначен Сергей Кожевников, говорится в материалах базы данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 14 октября. Господин Кожевников ранее возглавлял и был учредителем ныне ликвидированного ООО «Галеон» (деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Основной учредитель ЦПР Рашид Габдуллин пояснил «Ъ-Прикамье», что прежний директор принял решения уволиться по личным причинам. Новый директор ранее отвечал за содержание одного из пермских автосалонов, добавил он.

Назначая нового топ-менеджера, руководство парка при этом реорганизовало структуру управления ООО. Парк аттракционов теперь курирует отдельный замдиректора (им стал ранее отвечавший за них сотрудник парка Михаил Скробут). Выделение направления связано с возросшим объемами работ: удорожанием запчастей, сложностями с их поставками из-за рубежа.

Содержание территории парка теперь будет курировать новый директор Сергей Кожевников, занявший должность зама по общим вопросам. Рашид Габдуллин пояснил выделение этого направления тем, что у властей накопились вопросы по поводу содержания парка. Напомним, ранее городские власти сообщили, что ЦПР нарушил режим ООПТ в части соблюдения минимальной доли озеленения.

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» арендует территорию парка им. Горького в центре Перми. По данным Kartoteka.ru, учредителями ООО являются городской департамент имущественных отношений (24%), Рашид Габдуллин (76%). Выручка ЦПР в 2023 году составила 407 млн руб., чистая прибыль — 35 млн руб.