В Аргаяшском районе во время пожара погибла пенсионерка

В одной из деревень Аргаяшского района Челябинской области произошел пожар в частном доме. Погибла 86-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел утром 15 октября в одном из частных домов деревни Большая Куйсарина. По данным МЧС, помещение загорелось из-за короткого замыкания электропроводки. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 64 кв. м. Также отмечается, что в доме отсутствовал пожарный извещатель.