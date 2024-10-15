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В Аргаяшском районе во время пожара погибла пенсионерка

В одной из деревень Аргаяшского района Челябинской области произошел пожар в частном доме. Погибла 86-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел утром 15 октября в одном из частных домов деревни Большая Куйсарина. По данным МЧС, помещение загорелось из-за короткого замыкания электропроводки. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 64 кв. м. Также отмечается, что в доме отсутствовал пожарный извещатель.

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