В маршрутках челябинской агломерации подорожает проезд

Перевозчики на нерегулируемых маршрутах Челябинска, Копейска и Сосновского района после 21 октября начнут повышать стоимость проезда. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства Челябинской области.

На маршрутах Челябинска №10, №17, №24, №36, №50, №53, №66, №86 стоимость проезда увеличится с 33 до 40 руб., №13 — с 35 до 43 руб. Изменения начнут действовать с 24 октября — 1 ноября в зависимости от перевозчика. Также с 21 октября повысится цена проезда и на межмуниципальных автобусах, следующих от автостанций «Южная» и «Южные ворота», автовокзалов «Центральный» и «Северные ворота». На маршрутах №137, №151 и №156 стоимость увеличится до 105 руб., №197 — до 110 руб., №199 — до 120 руб., №200 — до 100 руб., №201 — до 85 руб.

Причинами увеличения тарифов перевозчики назвали рост цен на подвижной состав, топливо, техническое обслуживание, страхование, а также необходимость повышения заработной платы водителям автобусов.

Виталина Ярховска