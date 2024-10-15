Ростовская область заняла 38 место в рейтинге материального благополучия граждан

В рейтинге регионов с самым высоким уровнем благополучия населения Ростовская область заняла 38 место, расположившись между Иркутской и Челябинской областями. Перечень составили и опубликовали аналитики РИА «Новости».

Донской регион по итогам 2023 года набрал 48,21 рейтинговых балла, улучшив показатели 2022 года, когда область заработала 39,26 балла, однако располагалась на 37 позиции. Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа. Краснодарский край расположился на 25 месте, а Ставрополье — на 76 позиции, в конце списка.

Перечень составляли на основе данных Центробанка России. Учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, аа также доля населения с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.

Дмитрий Ковалевский