Алексей Текслер определил комиссию для отбора кандидатов на пост мэра Челябинска

Назначены члены конкурсной комиссии от правительства Челябинской области, которые будут участвовать в отборе кандидатов на пост мэра Челябинска. Соответствующее постановление за подписью губернатора Алексея Текслера опубликовали на портале правовой информации.

Членами конкурсной комиссии станут первый заместитель губернатора Станислав Мошаров, заместитель губернатора Роман Воллерт, председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Татьяна Язовских.

От городской думы в конкурсную комиссию войдут спикер Сергей Буяков, его заместитель Кирилл Матвеев, начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения Ольга Ган и начальник отдела правового сопровождения правового управления Наталья Легонькова.

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Челябинска пройдет 7 ноября. С 7 по 17 октября принимают заявки для участия в нем. На данный момент претендентами на должность мэра стали девять человек.

Виталина Ярховска