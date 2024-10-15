Александр Моор провел заседание антитеррористической комиссии Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие во внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона, сообщил информационный центр областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На мероприятии с представителями силовых структур и руководителями муниципалитетов особое внимание уделили вопросам совершенствования работы по профилактике терроризма на муниципальном уровне, при этом самыми уязвимыми группами были названы мигранты и молодые люди, «которые пока не нашли своего места в жизни».

По словам Александра Моора, исполнителей терактов и диверсий украинские спецслужбы ищут в интернете, а в работе по профилактике терроризма не должно быть места формализму. «Обстановка непростая. Основная угроза — киевский неонацистский режим. Чем больше поражений наши воины наносят врагу на полях сражений, тем активнее противник использует террористические методы. И это касается не только регионов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий»,— подчеркнул глава Тюменской области.

Ранее в Свердловской области создали рабочую группу по исполнению комплексного плана противодействия идеологии терроризма. В ее задачи входит оценка элементов региональной обстановки, которые влияют на распространение идеологии терроризма, оценка качества противодействия такой идеологии и другое.

Ирина Пичурина