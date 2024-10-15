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Александр Моор провел заседание антитеррористической комиссии Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие во внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона, сообщил информационный центр областного правительства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На мероприятии с представителями силовых структур и руководителями муниципалитетов особое внимание уделили вопросам совершенствования работы по профилактике терроризма на муниципальном уровне, при этом самыми уязвимыми группами были названы мигранты и молодые люди, «которые пока не нашли своего места в жизни».

По словам Александра Моора, исполнителей терактов и диверсий украинские спецслужбы ищут в интернете, а в работе по профилактике терроризма не должно быть места формализму. «Обстановка непростая. Основная угроза — киевский неонацистский режим. Чем больше поражений наши воины наносят врагу на полях сражений, тем активнее противник использует террористические методы. И это касается не только регионов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий»,— подчеркнул глава Тюменской области.

Ранее в Свердловской области создали рабочую группу по исполнению комплексного плана противодействия идеологии терроризма. В ее задачи входит оценка элементов региональной обстановки, которые влияют на распространение идеологии терроризма, оценка качества противодействия такой идеологии и другое.

Ирина Пичурина

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