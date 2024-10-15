Журналист Минкин обжаловал статус иноагента в кассационном суде

Журналист Александр Минкин подал кассационную жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента. В суд жалоба поступила 30 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Минкин (признан иностранным агентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Минкин (признан иностранным агентом)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В августе 2024 года Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого суда, отказавшего журналисту в обжаловании статуса иностранного агента.

Александр Минкин был внесен в реестр иноагентов в январе 2024 года. В обосновании Минюст указал, что журналист был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о решениях органов российской власти и выступал против спецоперации.

Лусине Баласян