Главные анонсы 15 октября

В Исламабаде председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС.

Госдума соберется на пленарное заседание.

В России начнут отправлять призывников со сборных пунктов в места прохождения службы.

Арбитражный суд Москвы проведет заседание по иску «Роснефти» к «Транснефти» на 6,1 млрд руб.

Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело о создании организованного преступного сообщества с целью незаконного завладения правами собственности на квартиры и земельные участки. На скамье подсудимых среди прочих бывший врио главы линейного отдела МВД России на водном транспорте полковник Андрей Толкач и экс-замглавы УГРО из отдела полиции столичного района Пресня Руслан Дейниченко.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.

Мосгорсуд проверит законность приговора двум студентам ВШЭ, Ивану Трофимову и Алине Олехнович, получившим по 3,5 года за участие в ФБК (признан экстремистским и ликвидирован).

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит иск АО «Загорский трубный завод» к ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» о взыскании более 5,44 млрд руб., а также встречного иска ММК к ЗТЗ о взыскании более 1,4 млрд руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит имущественный спор вокруг Дворца труда (бывший Николаевский дворец).

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит иск о запрете деятельности сайентологической церкви в городе.

В РФ пройдут матчи 1/16 финала Кубка России по футболу в «Пути регионов».

В Женеве пройдет заседание Генерального совета Всемирной торговой организации.

В Люксембурге пройдет межправительственная конференция «ЕС—Албания».

В Нью-Йорке состоится встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента Кипра Никоса Христодулидиса и лидера турецкой общины Кипра Эрсина Татара.

В Казахстане пройдет визит президента Армении Ваагна Хачатуряна.

Международный уголовный суд проведет заседание по делу Джозефа Кони, уроженца Уганды, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности.