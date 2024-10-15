Порты теряют погрузку

Грузооборот морских портов России за январь—сентябрь снизился на 3,5% год к году, до 667,4 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП). Темпы снижения перевалки ускорились. По итогам января—августа грузооборот снижался на 3,1% год к году.

Объем перевалки сухих грузов, по данным АСОП, в январе—сентябре сократился на 4% год к году, до 332,4 млн тонн. В частности, перевалка угля упала на 12,4%, до 143,4 млн тонн, черных металлов — на 14,3%, до 14,1 млн тонн. Рост на 3,8%, до 56,9 млн тонн, показывает перевалка зерна. Также увеличивается перевалка руды — на 13%, до 8,4 млн тонн. А наибольшими темпами среди сухих грузов растет перевалка минеральных удобрений — на 21,5%, до 32,2 млн тонн.

Перевалка наливных грузов за этот период сократилась на 2,9%, до 335 млн тонн. В том числе снизился грузооборот сырой нефти и нефтепродуктов — на 1% и 8,6%, до 202,4 млн тонн и 98,9 млн тонн соответственно. Выросла перевалка сжиженного газа и пищевых грузов — на 4,5% и 6,8%, до 26,1 млн тонн и 4,6 млн тонн соответственно.

В структуре направлений поставок рост за девять месяцев показывают импортные и транзитные грузы, грузооборот которых увеличился на 8,1% и 1%, до 31,5 млн тонн и 50 млн тонн соответственно. Экспортных грузов перегружено 526,5 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. Грузооборот каботажных грузов снизился на 13,6%, до 59,3 млн тонн.

Наибольшее снижение грузооборота в январе—сентябре АСОП отмечает в портах Арктического бассейна, где перевалка снизилась на 5,7% год к году, до 69,4 млн тонн. Основное падение — на 16,4% — пришлось на сухие грузы, которых было перегружено 19,8 млн тонн. Перевалка наливных грузов снизилась на 0,7%, до 49,5 млн тонн. Также сократился грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна — на 7,5%, до 209,4 млн тонн, и портов Дальневосточного бассейна — на 2,3%, до 175,9 млн тонн. Рост отмечается в портах Балтийского и Каспийского бассейнов — на 1% и 9,3%, до 206,5 млн и 6,2 млн тонн соответственно. В обоих случаях растет перевалка сухих грузов — на 7,5%, до 94,3 млн тонн, и на 21,2%, до 4,3 млн тонн.

Анатолий Костырев