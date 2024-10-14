«Молот» вновь крупно проиграл

В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» проиграл нижегородскому "Торпедо-Горький". Итог встречи 2:6. Голы в составе пермяков забили Александр Волков и Денис Голубев. Пермская команда провалилась во втором периоде, когда в ворота «Молота» было заброшено четыре шайбы.

Это пятое подряд поражение подопечных Юрия Панова в турнире и второе крупное – 10 октября пермяки уступили вокресенскому «Химику» 1:7. Впереди у «Молота» еще два выездных матча.