Уступи дорогу киви!

На днях завершилось общественное обсуждение поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), подготовленных Минтрансом. Для автовладельцев одним из важных новшеств станет запрет пользоваться за рулем телефонами и планшетами. А какие ограничения для автолюбителей существуют в Новой Зеландии? Насколько нормы безопасного поведения на дороге в этой стране отличаются от российских ПДД? Об этом и не только в спецпроекте «Ну всё, приехали!» рассказал специальный корреспондент «Ъ» Иван Буранов.

Четвертый выпуск — о Новой Зеландии.

За новыми выпусками спецпроекта следите на сайте и социальных сетях «Ъ».