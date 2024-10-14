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Уступи дорогу киви!

Как отличаются правила дорожного движения в России и Новой Зеландии

На днях завершилось общественное обсуждение поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), подготовленных Минтрансом. Для автовладельцев одним из важных новшеств станет запрет пользоваться за рулем телефонами и планшетами. А какие ограничения для автолюбителей существуют в Новой Зеландии? Насколько нормы безопасного поведения на дороге в этой стране отличаются от российских ПДД? Об этом и не только в спецпроекте «Ну всё, приехали!» рассказал специальный корреспондент «Ъ» Иван Буранов.

Четвертый выпуск — о Новой Зеландии.

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