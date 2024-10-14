Уступи дорогу киви!
Как отличаются правила дорожного движения в России и Новой Зеландии
На днях завершилось общественное обсуждение поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), подготовленных Минтрансом. Для автовладельцев одним из важных новшеств станет запрет пользоваться за рулем телефонами и планшетами. А какие ограничения для автолюбителей существуют в Новой Зеландии? Насколько нормы безопасного поведения на дороге в этой стране отличаются от российских ПДД? Об этом и не только в спецпроекте «Ну всё, приехали!» рассказал специальный корреспондент «Ъ» Иван Буранов.
Четвертый выпуск — о Новой Зеландии.
За новыми выпусками спецпроекта следите на сайте и социальных сетях «Ъ».