Краснодарский бухгалтер осужден за махинации с цифровой валютой

В Краснодаре вступил в силу приговор бухгалтеру Карену Арзуманяну, который признан виновным в особо крупном мошенничестве под предлогом консультирования по сделкам с криптовалютой USDT, сообщает «Ъ».

Подсудимый признал вину и раскаялся, возместив потерпевшей жительнице Йошкар-Олы ущерб в сумме 1,05 млн руб., суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Приговором установлено, что в 2022 году Карен Арзуманян работал менеджером в образовательном центре «Эксперт», проводя дистанционное обучение инвестированию в цифровую валюту. Выяснив, что большинство клиентов имеют смутное представление о рынке криптовалюты, злоумышленник решил похитить средства одной из слушательниц курсов.

В ходе обучения клиенты совершали сделки на платформе MetaTrader5, не используя настоящие денежные средства, но Карен Арзуманян убедил клиентку попробовать заработать на реальных сделках с криптовалютой. Для этого он продемонстрировал девушке якобы открытый на ее имя счет MetaTrader5, а также криптокошелек. Клиентка регулярно переводила на криптокошелек денежные средства, которые отражались на счете с якобы заработанной при сделках прибылью. На самом деле господин Арзуманян показывал клиентке демоверсию робота, осуществляющего сделки, при которых не могли использоваться настоящие денежные средства. Якобы инвестированные в криптовалюту средства клиентки злоумышленник присваивал.

Анна Перова, Краснодар