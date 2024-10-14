Длинное замыкание

Суд освободил от наказания последнего из трех фигурантов дела о крупном пожаре, произошедшем летом 2017 года в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону из-за истечения сроков давности уголовного преследования. По версии следствия, причиной возгорания стало короткое замыкание, возникшее из-за нарушений правил эксплуатация линии электропередачи. В происшедшем обвинили сотрудницу районной администрации и двух работников филиала ОАО «Донэнерго» — «Ростовские городские электрические сети». Расследование велось два года, еще пять лет заняло судебное слушание. Дело в отношении чиновницы прекратили в 2023 году, еще один фигурант скончался, судьба последнего решилась в ходе заседания 14 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дубровский, Коммерсантъ Фото: Евгений Дубровский, Коммерсантъ

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор по делу о крупном пожаре на Театральном спуске в августе 2017 года. Подсудимые освобождены от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Изначально на скамье подсудимых находились бывшая заместитель главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону Марина Беляева, обвиняемая в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), а также начальник Восточного РЭС, филиала ОАО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети» Павел Трунов и старший мастер производственного участка Игорь Безземельный, обвиняемые в причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества по неосторожности (ч. 2 ст. 109, ст. 168 УК РФ).

Расследование дела шло два года, только в 2019 оно поступило в суд. Дело в отношении Марины Беляевой было прекращено судом летом 2023 года в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Игорь Безземельный скончался, однако оставался обвиняемым по делу вместе с Павлом Труновым.

В итоге, спустя пять лет слушания дела в суде, оба признаны виновными, но освобождены от наказания — также из-за истечения сроков давности.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска произошел 21 августа 2017 года. Огонь уничтожил 125 индивидуальных жилых домов и 39 квартир в 8 многоквартирных домах, пострадавшими были признаны более 700 человек. В результате происшествия погиб 76-летний мужчина.

Следователи установили, что пожар начался после короткого замыкания проводов, проходящих над балкой за забором дома по адресу переулок Чувашский, 50 — замыкание, указано в материалах дела, привело к возгоранию находящейся рядом несанкционированной свалки мусора.

В обвинительном заключении говорится, что чиновница должна была контролировать выявление несанкционированных свалок в районе, но не делала этого должным образом. Сотрудников «Донэнерго» обвиняли в том, что они не проводили на электролинии необходимый ремонт и не устраняли дефекты.

Изначально главной версией причины пожара назывался поджог, однако следователи не нашли достаточных подтверждений в пользу этой версии.

После пожара территория сгоревшего квартала была определена городскими властями как зона общественно-культурного назначения, на ней запрещено строительство жилых домов. В настоящее время на этом участке планируют построить две дороги от улицы Закруткина до Береговой и две пересекающие их дороги с кольцевыми развязками. Также на территории планируется обустроить пешеходные зоны. В сентябре стало известно, что Государственная экспертиза одобрила проект строительства автодорог на Театральном спуске. В настоящее время работы на самом участке не ведутся.

Кристина Федичкина.