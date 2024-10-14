Саратовское ООО «Вип-Универсал Агро» построит в Петровске мельничный комплекс

В Петровске Саратовской области к 2027 году появится мельничный комплекс с предварительной очисткой производительностью 120 тонн зерна в сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиционной политики.

Строительством этого объекта займется ООО «Вип-Универсал Агро». На территории комплекса он будет производить муку высшего и 1-го сортов, а также отруби. Согласно проектной документации, инвестор возведет мельничный комплекс и комплекс по приемке, очистке, сушке и переработке зерна, закупит транспорт.

В данный проект планируется вложить 1,1 млрд руб. Его реализация позволит создать 49 рабочих мест. По словам министра инвестиционной политики Саратовской области Александра Марченко, ООО «Вип-Универсал Агро» арендовало площадку по упрощенной процедуре, так как проект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта.

По данным Rusprofile, ООО «Вип-Универсал Агро» зарегистрировано в селе Сосновоборское Петровского района Саратовской области в июне 2024 года. Основным видом деятельности является производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором организации числится Алексей Тимоненков.

Павел Фролов