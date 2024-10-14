Сочинские спасатели помогли рыбакам с ребенком на сломанном катере

В субботу, 12 октября, сочинские спасатели помогли группе рыбаков, чей катер сломался в акватории Черного моря. Судно находилось в 3 км от берега, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В выходные катер четырех рыбаков, среди которых был 10-летний мальчик, получил повреждение после глухого удара, в результате чего оторвался винт. Местные жители связались с экстренными службами, когда оказались в 3 км от берега.

Специалисты МЧС России оперативно выдвинулись на место происшествия и отбуксировали поврежденное плавсредство к берегу. Как сообщает пресс-служба ведомства, медицинская помощь спасенным не понадобилась. По словам рыбаков, несмотря на неприятный инцидент, они остались в хорошем настроении, хотя и не успели насладиться рыбалкой, поскольку поломка произошла в самом начале их морской прогулки.

Мария Удовик