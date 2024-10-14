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ДГТУ получит 20 млн рублей на развитие передовой инженерной школы

В 2024 году ДГТУ будет выделено 20 млн руб. в форме субсидии на поддержку программы развития передовой инженерной школы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По словам первого заместителя министра общего и профессионального образования региона Сергея Анищенкова, передовые инженерные школы – это федеральный проект Министерства науки и высшего образования России, запущенный в 2022 году. Целью проекта является подготовка инженерных кадров для экспортно-ориентированных секторов экономики страны.

В ДГТУ передовая инженерная школа «Институт перспективного машиностроения «Ростсельмаш» (ИПМ) создана в июле 2022 года. Партнером проекта выпила ГК «Ростсельмаш». Школа нацелена на подготовку инженерных кадров для сельхозмашиностроения РФ..

По итогам программы в ДГТУ к 2024 году всего реализовано научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам предприятий на сумму 327 млн руб.

Ева Китаева

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