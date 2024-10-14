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В Прикамье молокозавод приостановил деятельность из-за нарушения санитарных норм

Впервые в Пермском крае силами Россельхознадзора создан прецедент о приостановке деятельности индивидуального предпринимателя по производству молочной продукции на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. По данным краевого арбитража, ИП выпускал молочные товары с использованием сырья неизвестного происхождения.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно материалам, опубликованным на сайте «Электронное правосудие», государственный инспектор отдела ветеринарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Ксении Костюкович. По мнению заявителя, ИП не осуществлял должным образом полноценный входной контроль поступающего сырья — сырого молока, и выпускал в оборот молочные товары с использованием сырья неизвестного происхождения без точной информации о его безопасности. Наличие некачественного товара было зафиксировано в социальном учреждении — ЗАО «Курорт Усть-Качка». Отмечается, что в течение года предпринимателю дважды был назначен административный штраф за совершение однородных правонарушений.

В результате суд решил привлечь ИП к административной ответственности по ч. 1, 3 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов) с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности в части производства молочной продукции на 30 суток.

Согласно сервису 2ГИС, по указанному в судебных документах адресу в городе Чайковском действует ЗАО «Молоко». По данным базы Rusprofile, основным видом деятельности компании является производство молочной продукции. Руководителем выступает Анатолий Костюкович. Информация об учредителях не раскрывается.

Ксения Костюкович зарегистрирована в качестве ИП, ведущего деятельность в области производства молочных продуктов, в 2015 году. Также числится совладельцем чайковской компании в сфере сухопутного пассажирского транспорта ООО «Инд Газ Тех Строй».

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