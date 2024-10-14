Тюменский комитет по ОКН пытается изъять памятник у собственника через суд

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия (ОКН) Тюменской области обратился в арбитражный суд региона с требованием изъять здание на ул. Пристанской, 13 у его собственника ООО «СУ25», сообщили в объединенной пресс-службе тюменских судов. Дом признан объектом культурного наследия «место кратковременного пребывания Д.И. Менделеева в 1899 году».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Как следует из заявления комитета, собственник должен содержать памятник, находящийся у него во владении. По действующему федеральному законодательству, если этого не происходит или собственник совершает угрожающие объекту действия, комитет вправе изъять «бесхозяйственно содержимое» имущество. Одноэтажное нежилое здание общей площадью 164,1 кв.м и землю под ним планируется передать другому собственнику через торги.

В доме на ул. Пристанской, 13 временно останавливался химик Дмитрий Менделеев в 1899 году. В августе 2023 года комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области выдал разрешение на начало работ по сохранению памятника.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «СУ25» зарегистрировано в Тюменской области в 2016 году. Основной вид деятельности компании — торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Учредителями общества являются ООО «Мультимаркет» (52%) и ООО «Интермарка» (48%), директором — Юрий Новоселов.

Анна Капустина