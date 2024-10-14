Волгоградский суд заключил под стражу двух мужчин за избиение инспектора ДПС

Иловлинский районный суд Волгоградской области в рамках уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ) избрал меру пресечения в отношении двух местных жителей в виде заключения под стражу на срок по 10 декабря текущего года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Согласно релизу, 10 октября этого года инспекторы ДПС остановили машину в районном поселке Иловля. За рулем автомобиля находился мужчина с явными признаками опьянения. Когда сотрудники полиции составляли административный материал, водитель и двое его родственников, которые вышли из дома, стали демонстрировать агрессивное поведение.

Фигуранты нанесли инспектору ДПС телесные повреждения. Суд принял решение заключить их под стражу. Судебные постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Павел Фролов