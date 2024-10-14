Убийственный взаиморасчет

В Красноярском крае вынесен приговор 64-летней местной жительнице, которую судили за организацию убийства подруги. По данным следствия, фигурантка дела наняла киллера, чтобы не возвращать знакомой долг в 300 тыс. руб. Исполнитель также приходился заказчице знакомым и должен был ей 600 тыс. руб., которые она обещала простить за исполнение убийства. Свою вину подсудимая отрицала и ходатайствовала о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Присяжные единодушно признали ее виновной и не заслуживающей снисхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

Красноярский краевой суд в понедельник приговорил к 15 годам лишения свободы местную жительницу – пенсионерку Татьяну Чайко по делу об организации заказного убийства.

Суд установил, что в 2023 году она организовала убийство своей подруги - бывшей владелицы брачного агентства Нины Кузьминой. Подсудимая, говорится в материалах дела, разработала план преступления, нашла за вознаграждение исполнителя убийства и пособника – местного жителя Виктора Манчинского, который должен был ей 600 тыс. руб.

Избавиться от знакомой фигурантка дела решила, чтобы не отдавать той долг в 300 тыс. руб., которые ранее взяла на личные нужды. Обвиняемая предоставила исполнителю подробную информацию о жертве, месте жительства, маршрутах передвижения.

Как рассказывают правоохранители, киллеру удалось войти в доверие к потерпевшей, которой он помог поменять колесо на ее Mercedes Benz. Впоследствии женщина не раз нанимала Виктора Манчинского для выполнения дел по дому, например, покраски балкона.

Первую попытку убийства он совершил при помощи шприца, содержимое которого вылил жертве в чай. Орудие убийства исполнителю передала заказчица. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, «шприц хоть и содержал опасные лекарства, но их дозировка не была смертельной»: Нина Кузьмина только жаловалось на недомогание.

После этого киллер нанес жертве несколько ударов по голове гаечным ключом, а потом воткнул в голову крестовую отвертку. От полученных ранений потерпевшая скончалась. Тело злоумышленник вывез на своем автомобиле в Приангарье, где облил бензином и сжег. Из квартиры жертвы он похитил документы, 215 тыс. руб. и $30 тыс. (оставив брачный бизнес, Нина Кузьмина зарабатывала на изменении курсов криптовалют, сдаче в аренду недвижимости, — «Ъ»), часть которых передал заказчице.

9 марта 2023 года с заявлением об исчезновении 67-летней Нины Кузьминой в полицию Красноярска обратилась ее знакомая, которой она как-то помогла устроить личную жизнь. Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

По подозрению в преступлении следователи задержали Виктора Манчинского. Он сразу же признался в содеянном и показал место, где спрятал тело потерпевшей. Обвиняемый заключил соглашение о сотрудничестве и назвал имя заказчицы.

Дело в отношении исполнителя убийства выделили в отдельное производство, в мае 2024 года его приговорили по делу об убийстве по найму (ч.2 ст. 105 УК РФ), разбое (ст. 162 УК РФ) и похищении документов (ст. 325 УК РФ) к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В июне 2024 перед судом предстала Татьяна Чайко, которая отрицала выдвинутые против нее обвинения и ходатайствовала о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. 11 октября они вынесли по делу обвинительный вердикт. Присяжные единодушно (все восемь человек) признали подсудимую виновной и не заслуживающей снисхождения, сообщили в прокуратуре. «Я не прошу снисхождения, я не виновна», — приводит гособвинение последнее слово подсудимой. В итоге суд дал Татьяне Чайко на два года больше, чем получил исполнитель убийства — 15 лет заключения. Кроме того, по решению суда она заплатит штраф в размере почти 370 тыс. руб. Обвиняемая назвала приговор «бездоказательным».

Константин Воронов