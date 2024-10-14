В Казани у ИК №2 открыли стрельбу в осужденного

В Казани на прилегающей территории исправительной колонии (ИК) №2 на ул. Производственной была открыта стрельба в гражданина, отбывшего свой срок наказания. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Татарстану.

Звуки стрельбы услышал младший инспектор ИК №2. Он осмотрел территорию и увидел двух борющихся мужчин. У одного из них был предмет, похожий на пистолет. Сотрудник УИС обезвредил мужчину с оружием. Рядом с местом инцидента были граждане, приехавшие на длительное свидание.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Как сообщили в МВД Татарстана, полиция Казани задержала 53-летнего подозреваемого, открывшего стрельбу. Мужчина сделал два выстрела из травматического пистолета. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва