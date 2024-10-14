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В Волгоградской области 80 га земель в акватории пруда вернули государству

Четвертый кассационный суд не стал отменять решение Городищенского районного суда Волгоградской области и апелляционное определение Волгоградского областного суда о незаконном формировании земельных участков в акватории пруда Грачевский на реке Грачи. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Ранее волгоградский надзорный орган в ходе проверки соблюдения земельного и водного законодательства выяснил, что в Городищенском районе незаконно сформированы участки, общая площадь которых составляет порядка 80 га. Это грозило вовлечением земель водного фонда и общего пользования в хозяйственный оборот, нарушением режима их использования.

В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд. На данный момент участки сняты с государственного кадастрового учета, сведения о них в ЕРГН аннулированы. Участки указанной площади вновь стали собственностью государства.

Павел Фролов

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