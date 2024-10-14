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Татарскую партию «Возрождение» внесли в перечень террористов и экстремистов

Общественное объединение татарская народная партия «Возрождение» была внесена в перечень террористов и экстремистов. Информация была опубликована на сайте Росфинмониторинга.

Попадание в список экстремистов и террористов может повлечь за собой арест денежных средств и имущества, ограничение на выезд за границу с изъятием заграничного паспорта, запрет на продажу и обмен имущества, а также временное отстранение от должностей, связанных с принятием решений. Возможны также штрафы, исправительные работы, домашний арест и подписка о невыезде.

Влас Северин

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