Уголовное дело экс-сотрудника краевого УФСБ вновь поступило в гарнизонный суд

Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, приговор по которому был отменен апелляционной инстанцией, вновь поступило в Пермский военный гарнизонный суд. Как сообщает Properm, вести процесс будет зампред суда Никита Трифонов, дата первого заседания пока не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Царегородцев.

Григорий Царегородцев.



Как сообщал «Ъ-Прикамье», 15 апреля 2024 года Пермский гарнизонный суд приговорил Григория Царегородцева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взятки в размере 160 млн руб. от пермских предпринимателей Александра Ковалева и Вячеслава Гилева. Господин Царегородцев также оштрафован на 320 млн руб. и лишен воинского звания майора запаса. На имущество осужденного и его родственника, среди которого недвижимость и автомобили, обращено взыскание. С осужденного также должно быть взыскано еще 138 млн руб.

В августе 2024 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Прикамье» «Взятка обернулась кратностью».