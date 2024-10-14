Уголовное дело экс-сотрудника краевого УФСБ вновь поступило в гарнизонный суд
Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, приговор по которому был отменен апелляционной инстанцией, вновь поступило в Пермский военный гарнизонный суд. Как сообщает Properm, вести процесс будет зампред суда Никита Трифонов, дата первого заседания пока не определена.
Григорий Царегородцев.
Как сообщал «Ъ-Прикамье», 15 апреля 2024 года Пермский гарнизонный суд приговорил Григория Царегородцева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взятки в размере 160 млн руб. от пермских предпринимателей Александра Ковалева и Вячеслава Гилева. Господин Царегородцев также оштрафован на 320 млн руб. и лишен воинского звания майора запаса. На имущество осужденного и его родственника, среди которого недвижимость и автомобили, обращено взыскание. С осужденного также должно быть взыскано еще 138 млн руб.
В августе 2024 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение.
Подробнее о деле — в материале «Ъ-Прикамье» «Взятка обернулась кратностью».