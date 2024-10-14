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Астраханские власти хотят продать ОКН пороховые склады в Советском районе

Министерство имущественных и градостроительных отношений выступило с инициативой внесения изменения в прогнозный план приватизации имущества региона на 2024-2026 годы. Власти собираются продать в конкурсном порядке ряд объектов в муниципалитетах, а также памятник архитектуры в областном центре. Проект постановления размещен на сайте ведомства.

Согласно документу, в Советском районе Астрахани планируются к приватизации три склада и караульное помещение на перекрестке улиц Николая Островского,44 и Пороховой, 8. По данному адресу располагается объект культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий пороховых складов 1-я четверть XVIII – нач. ХХ вв.».

На сайте службы государственной охраны ОКН отмечается, что данные строения имеют историческую и культурную ценность. Возведение первого здания комплекса датируется 1722-1725 годами после прибытия в Астрахань Петра I. Комплекс состоит из трех сооружений: западный артиллерийский корпус, восточный артиллерийский корпус и восточный склад пороховых складов.

В настоящее время архитектурные объекты находятся в полуразрушенном состоянии и нуждаются в реставрации. В ноябре 2023 года на сайте службы охраны памятников был опубликован эскиз проекта по восстановлению ОКН. Архитекторы предложили построить на данном месте парк с сохранением старинных строений. Помимо самих корпусов на территории собирались обустроить зону исторической реконструкции сражения (окопы), возвести мемориальную стелу, установить танковую и авиационную технику, фонтан с подсветкой и перголу, а также озеленить площадь.

Проект постановления о приватизации ОКН направлен на рассмотрение в правительство Астраханской области. В случае его принятия, комплекс будет выставлен на торги.

Нина Шевченко

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