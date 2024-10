«Литва в советское время не была заметна на арт-карте Союза»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о совместном проекте Центра Помпиду в Париже и Музея современного искусства в Вильнюсе «Современное искусство Литвы с 1960-х годов до наших дней: крупное пожертвование».

Фото: Egle Rakauskaite / MO Collection

Музей современного искусства в Вильнюсе (MO Museum) и Центр Помпиду организовали совместную выставку Lithuanian Contemporary Art from the 1960s to Today: A Major Donation («Современное искусство Литвы с 1960-х годов до наших дней: крупное пожертвование»). Это первая в истории выставка литовского искусства в Бобуре. В обзоре представлены работы нескольких поколений художников, которые сейчас входят в коллекцию Центра Помпиду. На выставке представлен разнообразный спектр живописи, графики, инсталляций и видеоарта, а также новые приобретения художников, чьи работы имеют значительное культурное и историческое значение.

Помимо современного искусства, на выставке представлены ранее не публиковавшиеся произведения, созданные в период с 1960-х по 1990-е годы, во время советской власти. Эти работы были подарены Центру Помпиду основателями MO Museum Дангуоле Буткене и Викторасом Буткусом. В дар вошли работы Марии Рожанскайте, Казимиры Зимблите, Линаса Катинаса, Марии Шважене, Винцаса Кисараускаса и Эльвиры Кайрюкштите. Большинство этих художников получили признание лишь посмертно. Я, например, никого из них не знаю. Вообще, Литва в советское время не была, так сказать, особо заметна на арт-карте Союза, в отличие, скажем, от соседней Латвии. Отличалась она, пожалуй, только Домом творчества Союза художников СССР в приморской Паланге.

На выставке представлены работы современных ныне живущих литовских художников Эгле Ракаускайте, Анастасии Сосуновой, Андрюса Арутюняна, Жилвинаса Ландзбергаса и группы Pakui Hardware, которая, кстати, представляет сейчас республику на Венецианской биеннале. Выставка «Современное искусство Литвы с 1960-х годов до наших дней: крупное пожертвование» организована Центром Помпиду и Музеем современного искусства в Вильнюсе при поддержке «Сезона Литвы» во Франции в 2024 году. С 1977 года Центр Помпиду открыт в Париже: культовое здание бывшей электростанции является домом для самой богатой в Европе и одной из крупнейших в мире коллекций современного искусства, а также выставок, симпозиумов, фестивалей, шоу, проекций и мастер-классов для молодежи. Его ежегодно посещают более 3 млн человек.