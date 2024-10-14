Лидерами по росту цен в сентябре в Прикамье стали образовательные услуги

В сентябре 2024 года в Пермском крае цены на товары и услуги выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка увеличилась на 0,3%. Значительное повышение цены зафиксировано на икру лососевых рыб (на 9,5%), рыбу живую и охлажденную (на 7,2%), сельдь соленую (на 3,4%). На 1,4–7,8% подорожали хлеб, чай, конфеты сметана и сливки, молоко и сливочное масло. При этом на 0,8–3,8% уменьшились цены на вермишель, рис, какао, сахар, крупу овсяную и перловую, охлажденную и мороженую курицу. На 0,2% увеличилась стоимость продукции в сфере общественного питания.

Цены на непродовольственные товары поднялись в сентябре в среднем на 0,2%. На 1–3% подорожали женская одежда, бельевой трикотаж, детская обувь, фарфоро-фаянсовая посуда. Стоимость ювелирных изделий увеличилась на 5%. Среди моторного топлива более всего выросли цены на бензин АИ-98 и выше (на 5,5%) и газовое топливо (на 2,5%).

Величина индекса потребительских цен на услуги составила в сентябре 100,3%. Традиционно для начала учебного года подорожали услуги в системе образования (на 0,8–28,6%) и проживание в студенческом общежитии (на 12,5%). Стали дороже санаторно-оздоровительные услуги (на 1,4%), услуги в сфере зарубежного туризма (на 1,6%), проживание в гостиницах (на 3,9%). Одновременно заметно подешевел авиаперелет (на 10,7%), а также услуги проезда в поездах дальнего следования (на 3,1%).

В сфере ЖКХ в сентябре снизился тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (на 26,8%).