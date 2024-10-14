Администрация Волгограда устранит свалку в поселке Гумрак по решению суда

Дзержинский районный суд Волгограда обязал администрацию города ликвидировать несанкционированную свалку в поселке Гумрак. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Ранее с таким требованием в суд обратился волгоградский природоохранный прокурор по итогам проверки исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Прокуратура взяла на контроль устранение обнаруженных нарушений.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что на территории указанного поселка размещены отходы в виде автомобильных шин. Также речь идет о крупногабаритных, строительных, древесных отходах.

Павел Фролов