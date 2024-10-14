Вблизи Тобольска в октябре планируют открыть новый геотермальный комплекс

В октябре текущего года в деревне Шестакова, которая находится в 20 км от Тобольска (Тюменская область), планируют открыть новый геотермальный комплекс. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, он расположен на площади 47 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Первая очередь проекта уже реализована, территорию продолжат совершенствовать и достраивать — в будущем здесь появится благоустроенная парковая зона, дома отдыха, гостиничный комплекс»,— сказано в сообщении.

На территории разместили административное здание с зоной отдыха, кафе, бассейн площадью 170 кв. м. Отмечается, что температура воды в источнике под открытым небом составит 45°.

Полина Хабарова