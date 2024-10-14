Фонарные бани открыли «Сувенирный»

В Петербурге в Фонарных банях открылся концептуальный сувенирный магазин — пространство в современной русской эстетике. Интерьер создала архитектор Анна Дружинина, участница миланской Недели дизайна и Stockholm Furniture Fair, автор интерьера ресторана «Сад», вдохновляясь эстетикой русских театральных сезонов Сергея Дягилева, антикварными афишами, парижскими интерьерами начала прошлого века. Маркизы на окнах, терракотовый цвет на стенах и потолке, полки-матрешки, столешница с узором под резьбу по дереву, растительные мотивы на стеллажах, метлахская плитка — все это создает ощущение сказочного пространства, драгоценной шкатулки. Мебель для магазина разработал Александр Каныгин. Его работы были представлены на неделях дизайна в Милане, Париже, Хельсинки, на выставке Salone Satellite Moscow. Кроме банной продукции, локальных брендов и сувениров в магазине собраны и краеведческие находки в стиле народных ремесел и крестьянского быта России.

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