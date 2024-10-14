В Волгограде отопительный сезон официально начинается 17 октября

Мэрия Волгограда сообщила, что отопительный сезон начнется в областном центре 17 октября. Прошедшей ночью в городе была минусовая температура.

Что касается централизованного обогрева соцучреждений Волгограда, то он уже осуществляется, но лишь по заявкам их руководства. К отопительному сезону решили приступить, не дожидаясь периода, который предусмотрен нормативами.

По документам, отопление должно начать поступать в дома, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти дней наблюдается ниже +8 градусов. Синоптики же прогнозируют температуру выше этих значений до начала ноября.

Павел Фролов